Может понадобиться мобилизация в России еще миллиона человек, – полковник

Анатолий Лапин.  
26.09.2025 13:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 546
 
Дзен, Мобилизация, Молдова, НАТО, Приднестровье, Россия, Украина


В случае, если Запад в ближайшее время попытается расширить конфликт, втянув в противостояние с Россией еще и Молдову, в РФ понадобится дополнительно мобилизовать еще миллион человек.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если Запад в ближайшее время попытается расширить конфликт, втянув в противостояние с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если говорить о существующем составе Вооружённых Сил, то эти Вооружённые Силы прошли частичную мобилизацию и оптимизированы для введения локальной войны, что имеет место быть на Украине, если смотреть с точки зрения масштабов конфликта.

В случае, если конфликт будет расширяться, то нам придётся провести дополнительную мобилизацию ещё около миллиона человек, по моим оценкам, если будет конфликт типа украинского по размеру, по территории.

Более крупный масштаб, если будет расширяться конфликт, – это, согласно нашей доктрине, переход к применению тактического ядерного оружия», – заявил Сивков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить