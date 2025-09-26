Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае, если Запад в ближайшее время попытается расширить конфликт, втянув в противостояние с Россией еще и Молдову, в РФ понадобится дополнительно мобилизовать еще миллион человек.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

