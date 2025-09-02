Москва не отступит от цели сделать Черное море русским

Игорь Шкапа.  
02.09.2025 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 651
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине Россия претендует на «земли имперского освоения», к которым Украина исторически не имела никакого отношения.

Об этом в эфире призонного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если брать вопрос угрозы Николаевской и Одесской областям, то это предельно логично. Это земли имперского освоения. К классической Украине – Гетманщине – они не имеют никакого отношения», – сказал Арестович.

По его словам, «Потемкин это дело закрыл и сделал свой великий цивилизационный эксперимент, который назывался Новороссия», а потому с точки зрения России предельно логично забрать эти земли.

«Заметьте, они не претендуют на земли старой Гетманщины вообще, только земли имперского освоения – Восток и Юг», – обратил внимание экс-советник ОП.

Он не сомневается, что Россия не отказывается от цели сделать Черное море русским, а Украину превратить в некое подобие Боснии и Герцеговины.

«Политическая воля Путина пока держится на ультиматуме июня 2024 года – отдайте четыре области, Крым и на этом все. Вероятность второй войны, даже если сейчас будет стоп, 99%», – убежден гость эфира.

Он говорит, что Россия ставит западу условие ликвидации враждебного для себя образования, что предусматривает переформатирование.

«Это предполагает географическое переформатирование, то есть отрезание от моря, захват и удержание определенных территорий. И ликвидация этих территорий в составе Украины. И второе: политическое или геополитическое переформатирование – денацификация, демилитаризация, возвращение свободного обращения русского языка, Церкви. Это их минимум. Они от него не отступят», – резюмировал Арестович.

