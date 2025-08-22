Молодые европейцы готовятся бежать от мобилизации, а оставшиеся бунтовать – Песке

Максим Столяров.  
22.08.2025 17:18
  (Мск) , Москва
Население Европы уже устало от войны с Россией – и готово бежать за границу в случае объявления мобилизации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какие настроения среди населения Европы?», – спросил ведущий.

«Если одна из соседних стран – Франция, Германия или Италия – объявит мобилизацию, то толпы молодых мужчин на велосипедах и на электросамокатах хлынут к нам через границы.

Нет никакой милитаризации в обществе. Война на Украине надоела откровенно всем», – сказал Песке.

«И обратите внимание, ни у одного вот из этих деятелей… Мерца, Макрона или Стармера – нет даже политических возможностей отправить за границу даже взвод солдат, ведь это решает парламент, а не канцлер и не министр обороны.

Это даже не вопрос правящей партии. Германия не сможет в обозримом будущем отправить даже взвод солдат для технического обеспечения Таурусов, Леопардов или чего-то ещё.

Разброд и шатания в наших политических кругах на самом деле достигают уже опасного резонансного объема. Скоро мы уже перестанем верить высказываниям наших политиков вовсе», – подытожил он.

