Молодые европейцы готовятся бежать от мобилизации, а оставшиеся бунтовать – Песке

Население Европы уже устало от войны с Россией – и готово бежать за границу в случае объявления мобилизации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какие настроения среди населения Европы?», – спросил ведущий.

«Если одна из соседних стран – Франция, Германия или Италия – объявит мобилизацию, то толпы молодых мужчин на велосипедах и на электросамокатах хлынут к нам через границы. Нет никакой милитаризации в обществе. Война на Украине надоела откровенно всем», – сказал Песке.