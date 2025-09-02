Молдову тащат на бойню – сенатор РФ

02.09.2025
Евросоюз совершает «электоральную агрессию» в отношении постсоветских стран.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наиболее дико выглядят в этой связи так называемые выборы в Молдове. Там стараниями еэсовского Брюсселя и его агентов в Кишиневе попрание прав избирателей и суверенитета Молдовы давно зашкаливает. Заправляет всей этой вакханалией лично президент Молдовы, гражданка ЕС Майя Санду.

Недавние выборы этой госпожи вызвали массу вопросов не только у граждан Молдовы, но и во многих странах мира, включая США», – сказал Климов.

Он прогнозирует, что предстоящие парламентские выборы пройдут с большими нарушениями, что обострит ситуацию в регионе.

«Мне и выборами-то это трудно назвать. Если бы все шло по закону и по справедливости, то у сторонников Санду не было бы большинства в парламенте. Но многое указывает на то, что эти выборы они проведут с большими нарушениями ради того, чтобы победили те, кто выступает в интересах Брюсселя против собственного народа.

Обеспокоенность есть, потому что их тащат на очередную бойню. Такая перспектива усиливается, если те, кто сегодня правит Республикой Молдова возьмут хоть какое-нибудь большинство в парламенте», – сказал Климов.

