Молдову тащат на бойню – сенатор РФ
Евросоюз совершает «электоральную агрессию» в отношении постсоветских стран.
Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наиболее дико выглядят в этой связи так называемые выборы в Молдове. Там стараниями еэсовского Брюсселя и его агентов в Кишиневе попрание прав избирателей и суверенитета Молдовы давно зашкаливает. Заправляет всей этой вакханалией лично президент Молдовы, гражданка ЕС Майя Санду.
Недавние выборы этой госпожи вызвали массу вопросов не только у граждан Молдовы, но и во многих странах мира, включая США», – сказал Климов.
Он прогнозирует, что предстоящие парламентские выборы пройдут с большими нарушениями, что обострит ситуацию в регионе.
«Мне и выборами-то это трудно назвать. Если бы все шло по закону и по справедливости, то у сторонников Санду не было бы большинства в парламенте. Но многое указывает на то, что эти выборы они проведут с большими нарушениями ради того, чтобы победили те, кто выступает в интересах Брюсселя против собственного народа.
Обеспокоенность есть, потому что их тащат на очередную бойню. Такая перспектива усиливается, если те, кто сегодня правит Республикой Молдова возьмут хоть какое-нибудь большинство в парламенте», – сказал Климов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: