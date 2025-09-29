Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Итоги выборов никого не удивляют — всё оказалось до ужаса предсказуемо. Т.н. пророссийская оппозиция, собранная наспех и изначально разрозненная, показала полную неспособность консолидироваться. Другие оппо-силы упорно пытаются сидеть на двух стульях, желая быть и про-европейскими, и про-молдавскими.

На фоне этого админ ресурс использовался режимом в полную силу: от контроля над бюллетенями до манипуляций на местах. Сыграла и человеческая глупость — обыватели, которых легко испугали «российским вторжением», предпочли голосовать под диктовку телевизионных страхов.

Однако причины такого исхода кроются и глубже. Стоит признать, что силы, которые принято называть «пророссийскими», на деле таковыми не являются:

Игорь Додон и его социалисты. Экс-президент давно знаменит непопулярными альянсами и полным бездействием на посту главы государства. У соцпартии практически отсутствует авторитет среди населения.

Партия коммунистов. Когда-то влиятельная, структура доживает свой век, не предлагая ни идей, ни новых лидеров.

Партия «Будущее Молдовы» Василия Тарлева. Молодая инициатива, которая только начинает свою работу. До сих пор остаётся неясным, какую роль она сможет играть в политполе.

Ирина Влах. Бывший башкан Гагаузии вошла в историю как политик, проваливший любые попытки построить содержательную пророссийскую политику в автономии. Её деятельность – символ утраченных возможностей и разочарований.

Здесь важно быть реалистами. В Молдове пророссийские силы в принципе не могут победить. Более того, здесь не могут одержать стабильную победу даже силы промолдавские. История это подтверждает: аграрии в 90-е не удержали позицию, а коммунисты во второй парламентской каденции неожиданно объявили курс на евроинтеграцию — решение, принятое без малейшего понимания последствий, красноречиво свидетельствует о слабом стратегическом и аналитическом бэкграунде всей партии.

Даже когда условно пророссийский сегмент выигрывал выборы, его победы оказывались временными и неустойчивыми, потому что госсистема, созданная в Кишинёве в 1991 году, априори предполагала максимальное отторжение Молдовы от любых контактов с РФ.

Республика Молдова изначально создавалась как антироссийское пространство, чтобы быть под контролем западных сил. Сначала этим руководила Румыния под неусыпным супервайзингом Брюсселя и Вашингтона; позднее весь антироссийский активный пласт был передан в прямое управление ЕС и США.

То, что мы видим в символике и документах Молдовы, подтверждает этот курс: преамбула декларации о независимости осуждает вклад СССР, де-факто нивелируя роль современной России; на гербе доминирует румынский орёл, а флаг повторяет румынский триколор. Все элементы, вместе с румынскими императивами, подавляющими всё молдавское, формируют культурно-политическую матрицу, в которой население исторически искало взаимодействие с Россией как экзистенциальный выход.

С культурной точки зрения, если ты молдаванин — по коду исторических связей Россия твой друг; если румын — РФ враг, разве что иногда ситуативный союзник.

Усиление антироссийских тенденций происходило постепенно, особенно по мере того, как аналогичная политика развивалась на Украине. Не имея общей границы с РФ, Молдова с готовностью копировала не только западного соседа с его ярко выраженной антироссийской позицией, но и восточного, перенимая подходы к риторике и политике.

В Москве практически отсутствует понимание, как работать с местными элитами и народом. РФ продолжает воспринимать Молдову как самостоятельное государство, многое оставляя на усмотрение местных дельцов. Эта ошибка повторяется вновь и вновь, и в случае с Киевом привела к СВО. Кремль продолжает совершать ту же ошибку в Молдове, недооценивая историческую и культурную специфику региона, а, главное делая ставку на решения здешних царьков, для которых самый дальний горизонт заканчивается наполнением собственной кубышки.