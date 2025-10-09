Молдавский политик обрушился на Илана Шора: «Полезный идиот для Санду!»

Константин Серпилин.  
09.10.2025 23:27
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 12
 
Дзен, Идиотизм, Молдова, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия


Молдавское правительство неспроста почти до самых выборов не касалась экономических активов Илана Шора.

Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавское правительство неспроста почти до самых выборов не касалась экономических активов Илана Шора. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Огромный разрушительный вклад, опять подыграв правящей партии, лично внёс господин Шор со своими проектами. Это чудовищное явление в целом – сам Шор как личность со всеми его политическими инициативами. Он долгие годы дискредитировал любое оппозиционное движение самым удобнейшим для власти способом.

Ели ещё 5-6 лет назад оппозиция могла обращаться к беднейшим слоям населения, сохранившим гражданскую активность, оказавшимся в сложном социальном положении…, вся эта часть общества была фактически коррумпирована им. И эта политическая коррупция приобрела систематический характер, всё это происходило, практически не скрываясь, и власти это было очень выгодно.

Потому что любая инициатива оппозиции – «а-а, значит Шор, значит тебе платят из этой сетки»… А после того, как Шор оказался в Москве – значит, это рука Кремля, всё сходится. Любой протест – значит, проплачен этим человеком и этой криминальной структурой», – сказал Ткачук.

«И нужно сказать, что проект Илана Шора был настолько выгоден власти, а он лично играл настолько хорошо роль полезного идиота, что его экономические активы и проекты, которые находятся в Молдове, практически сохранялись до дня выборов», – обратил внимание политик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить