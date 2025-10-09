Молдавский политик обрушился на Илана Шора: «Полезный идиот для Санду!»

Молдавское правительство неспроста почти до самых выборов не касалась экономических активов Илана Шора.

Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Огромный разрушительный вклад, опять подыграв правящей партии, лично внёс господин Шор со своими проектами. Это чудовищное явление в целом – сам Шор как личность со всеми его политическими инициативами. Он долгие годы дискредитировал любое оппозиционное движение самым удобнейшим для власти способом.

Ели ещё 5-6 лет назад оппозиция могла обращаться к беднейшим слоям населения, сохранившим гражданскую активность, оказавшимся в сложном социальном положении…, вся эта часть общества была фактически коррумпирована им. И эта политическая коррупция приобрела систематический характер, всё это происходило, практически не скрываясь, и власти это было очень выгодно.

Потому что любая инициатива оппозиции – «а-а, значит Шор, значит тебе платят из этой сетки»… А после того, как Шор оказался в Москве – значит, это рука Кремля, всё сходится. Любой протест – значит, проплачен этим человеком и этой криминальной структурой», – сказал Ткачук.