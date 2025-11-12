Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фигурант коррупционного скандала из ближайшего окружения украинского диктатора Владимира Зеленского Тимур Миндич мог покинуть Украину с помощью силовиков «с корочками», которые обеспечили ему коридор. Однако нельзя исключать, что его уже ликвидировали как важного носителя информации.

Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

