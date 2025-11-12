Миндич мог быть убит как важный свидетель Зе-коррупции, – Луценко

Анатолий Лапин.  
12.11.2025 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 807
 
Дзен, Компромат, Коррупция, Украина


Фигурант коррупционного скандала из ближайшего окружения украинского диктатора Владимира Зеленского Тимур Миндич мог покинуть Украину с помощью силовиков «с корочками», которые обеспечили ему коридор. Однако нельзя исключать, что его уже ликвидировали как важного носителя информации.

Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще-то между Киевом и западной границей есть как минимум Житомирский, Ровенский и Львовский блокпосты, на которых останавливают все автомобили.

Значит, в этом автомобиле были люди с такими документами, которые могли решить вопрос. Это, как правило, какое-то подразделение правоохранителей.

Мы помним, как вывозили всех предыдущих «слуг» в подобных случаях, иногда даже вывозили через дорогу, которая идет по территории Молдовы, сбегали «слуги», их подвозили прямо туда, они выходили из автомобиля и просто шли в Молдову.

Это означает, что снова сработал «маячок», где-то в недрах НАБУ или САПа стукачок предупредил об операции, и дальше были приняты меры.

Во-первых, главное тело вывезли, на кого падает подозрение. И второе – дай Бог, чтобы вывезли и оставили живым, потому что тут также есть серьезная опасность для самого господина Миндича», – заявил Луценко.

