Миндич мог быть убит как важный свидетель Зе-коррупции, – Луценко
Фигурант коррупционного скандала из ближайшего окружения украинского диктатора Владимира Зеленского Тимур Миндич мог покинуть Украину с помощью силовиков «с корочками», которые обеспечили ему коридор. Однако нельзя исключать, что его уже ликвидировали как важного носителя информации.
Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вообще-то между Киевом и западной границей есть как минимум Житомирский, Ровенский и Львовский блокпосты, на которых останавливают все автомобили.
Значит, в этом автомобиле были люди с такими документами, которые могли решить вопрос. Это, как правило, какое-то подразделение правоохранителей.
Мы помним, как вывозили всех предыдущих «слуг» в подобных случаях, иногда даже вывозили через дорогу, которая идет по территории Молдовы, сбегали «слуги», их подвозили прямо туда, они выходили из автомобиля и просто шли в Молдову.
Это означает, что снова сработал «маячок», где-то в недрах НАБУ или САПа стукачок предупредил об операции, и дальше были приняты меры.
Во-первых, главное тело вывезли, на кого падает подозрение. И второе – дай Бог, чтобы вывезли и оставили живым, потому что тут также есть серьезная опасность для самого господина Миндича», – заявил Луценко.
