Миллионы переселенцев с Юго-Востока страдают в Галичине – признание укро-социолога
Люди, которые, бежали от военных лишений, а чаще насильно переселялись Зе-режимом на Западную Украину, очень страдают.
Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне кажется, в самом тяжёлом положении оказались даже не жители, а ВПО – внутренне перемещённые лица, потому что им тяжелее всего. Они вынуждены были уехать. Жилья нет. Поехали они в основном в Западную Украину. А в Западной Украине отродясь много рабочих мест не было. Она ещё со времён Советского Союза была всегда трудоизбыточная», – объясняет Либанова.
По ее словам, социальная помощь на Украине небольшая, что тоже создает проблемы.
Она привела данные, что всего таких людей около 10 миллионов, отмечая, что очень много людей переехало – и тут же попыталась занизить цифры.
«Реально, я думаю, что порядка шести миллионов, но это тоже очень много получается», – жалуется Либанова.
