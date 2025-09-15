Миллионы переселенцев с Юго-Востока страдают в Галичине – признание укро-социолога

Игорь Шкапа.  
15.09.2025 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1036
 
Беспредел, геноцид, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Люди, которые, бежали от военных лишений, а чаще насильно переселялись Зе-режимом на Западную Украину, очень страдают.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, в самом тяжёлом положении оказались даже не жители, а ВПО – внутренне перемещённые лица, потому что им тяжелее всего. Они вынуждены были уехать. Жилья нет. Поехали они в основном в Западную Украину. А в Западной Украине отродясь много рабочих мест не было. Она ещё со времён Советского Союза была всегда трудоизбыточная», – объясняет Либанова.

По ее словам, социальная помощь на Украине небольшая, что тоже создает проблемы.

Она привела данные, что всего таких людей около 10 миллионов, отмечая, что очень много людей переехало – и тут же попыталась занизить цифры.

«Реально, я думаю, что порядка шести миллионов, но это тоже очень много получается», – жалуется Либанова.

