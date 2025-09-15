Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Люди, которые, бежали от военных лишений, а чаще насильно переселялись Зе-режимом на Западную Украину, очень страдают.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне кажется, в самом тяжёлом положении оказались даже не жители, а ВПО – внутренне перемещённые лица, потому что им тяжелее всего. Они вынуждены были уехать. Жилья нет. Поехали они в основном в Западную Украину. А в Западной Украине отродясь много рабочих мест не было. Она ещё со времён Советского Союза была всегда трудоизбыточная», – объясняет Либанова.

По ее словам, социальная помощь на Украине небольшая, что тоже создает проблемы.

Она привела данные, что всего таких людей около 10 миллионов, отмечая, что очень много людей переехало – и тут же попыталась занизить цифры.