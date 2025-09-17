Мерц: Никакой капитуляции перед Россией – сколько бы ни пришлось воевать!

Анатолий Лапин.  
17.09.2025 16:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 683
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Мир на Украине наступит нескоро, но это не значит, что западные «советники» должны согласиться с Россией и пойти на уступки по ее требованиям.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Позвольте мне начать с защиты нашей свободы. Потому что свобода – это основа нашей совместной жизни. Все в нашей стране – ничто без свободы. Война на Украине, развязанная Россией и только Россией, давно ощущается и в государствах-членах Европейского Союза и НАТО. Она очень конкретно влияет на нашу жизнь.

Мы хотим, чтобы эта война закончилась, дамы и господа!

Но в то же время есть опасение, что она продлится еще долго. Но положить ей конец ценой политического суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть и речи для нас как советников и сторонников Украины. Мир под диктовку, мир в условиях несвободы – капитуляция!», – заявил Мерц.

