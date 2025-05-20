Медведев объяснил, почему нельзя подписывать мир с Зеленским
Подписывать мирный договор с нынешним киевским режимом нельзя.
Об этом первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда речь идет о нынешнем украинском националистическом государстве, неизбежно возникает вопрос: с кем в данном случае нам можно договариваться о мире. И почему, говоря об украинском кризисе, Киев упоминается, значительно реже, чем Европа и Вашингтон. Что вообще с суверенитетом этого государства, как бы мы к нему ни относились», – сказал Медведев.
Он подчеркнул, что договоры заключаются «только с равноправными договороспособными партнерами», а «любые соглашения с государствами-марионетками обречены на провал».
«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. Это большая проблема», – сказал Медведев.
Он напомнил статью 8 Венской конвенции, согласно которой договоры, подписанные неуполномоченным лицом, не имеют юридического значения.
«Иначе нам напомнят об этом спустя годы и десятилетия те, кто захочет в очередной раз поставить свои сиюминутные интересы выше стабильности или отказаться от выполнения принятых на себя обязательств. Для обострения.
Я прямо скажу, о чем идет речь. При сохранении украинского государства в каких-то границах акты, совершенные представителями нынешнего политического режима, могут быть признаны новыми властями ничтожными. Тогда снова начнется война», – подчеркнул Медведев.
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