Медведев объяснил, почему нельзя подписывать мир с Зеленским

Елена Острякова.  
20.05.2025 20:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 106
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Подписывать мирный договор с нынешним киевским режимом нельзя.

Об этом первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписывать мирный договор с нынешним киевским режимом нельзя. Об этом первый зампред Совбеза РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда речь идет о нынешнем украинском националистическом государстве, неизбежно возникает вопрос: с кем в данном случае нам можно договариваться о мире. И почему, говоря об украинском кризисе, Киев упоминается, значительно реже, чем Европа и Вашингтон. Что вообще с суверенитетом этого государства, как бы мы к нему ни относились», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что договоры заключаются «только с равноправными договороспособными партнерами», а «любые соглашения с государствами-марионетками обречены на провал».

«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. Это большая проблема», – сказал Медведев.

Он напомнил статью 8 Венской конвенции, согласно которой договоры, подписанные неуполномоченным лицом, не имеют юридического значения.

«Иначе нам напомнят об этом спустя годы и десятилетия те, кто захочет в очередной раз поставить свои сиюминутные интересы выше стабильности или отказаться от выполнения принятых на себя обязательств. Для обострения.

Я прямо скажу, о чем идет речь. При сохранении украинского государства в каких-то границах акты, совершенные представителями нынешнего политического режима, могут быть признаны новыми властями ничтожными. Тогда снова начнется война», – подчеркнул Медведев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить