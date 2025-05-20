Медведев объяснил, почему нельзя подписывать мир с Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подписывать мирный договор с нынешним киевским режимом нельзя.

Об этом первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда речь идет о нынешнем украинском националистическом государстве, неизбежно возникает вопрос: с кем в данном случае нам можно договариваться о мире. И почему, говоря об украинском кризисе, Киев упоминается, значительно реже, чем Европа и Вашингтон. Что вообще с суверенитетом этого государства, как бы мы к нему ни относились», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что договоры заключаются «только с равноправными договороспособными партнерами», а «любые соглашения с государствами-марионетками обречены на провал».

«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. Это большая проблема», – сказал Медведев.

Он напомнил статью 8 Венской конвенции, согласно которой договоры, подписанные неуполномоченным лицом, не имеют юридического значения.