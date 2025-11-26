Матвиенко: «Ножки Буша» были частью гибридной войны против России

Михаил Рябов.  
26.11.2025 13:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 453
 
Дзен, Политика, Россия, США


Поставки куриных окорочков в 90-е были не гуманитарной помощью США, а частью гибридной войны против России.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «МК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы стали таким демократическим, открытым, давайте называть вещи своими именами, прозападным обществом, против нас все равно шла гибридная война — и не только в плане сепаратизма.

Нам начали отправлять в виде так называемой гуманитарной помощи «ножки Буша» — помните? — напитанные антибиотиками, гормонами, всякой гадостью.

И что вы думаете, нам их посылали просто от чистого сердца? Они подрывали наше сельское хозяйство, они разрушали тогда наши птицефабрики, присылая продукты, которые были более дешевыми, но наносили вред здоровью наших граждан», – сказала Матвиенко.

