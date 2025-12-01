Марочко: Киев начал наносить удары по «дружественным» Украине странам

Сергей Вредников.  
01.12.2025 23:58
  (Мск) , Луганск
Просмотров: 2016
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Террористические удары Киева прекратятся, когда и Зеленский, и его британские хозяева будут понимать, что убытков от данных провокаций больше, чем выгоды.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора».

«На вопрос: «Как нужно отвечать на атаки танкеров бэками – «не поддаёмся на провокации» или всё-таки жёстко, чтобы отбить охоту?», мы должны понять, что преследуют такие удары. Киев пытается всячески разбросать огонь войны, который локализован на территории Украины.

То есть они преследуют своей целью – задействовать как можно больше стран в том конфликте. Именно с этой целью они пытаются наносить удары даже по «дружественным» или нейтральным государствам в отношении Украины и, естественно, ждут ответной реакции», – сказал Марочко.

Он добавил, что такие удары также очень сильно влияют на экономическую составляющую, те же самые котировки, на чём можно спекулировать.

«Кто этим занимается – Великобритания, это секрет Полишинеля, как говорится. Все прекрасно знают, что бэки – это целиком и полностью разработки Британии, которые сейчас пичкают всем необходимым украинских боевиков», – подчеркнул эксперт.

По его словам, можно было бы давно отбить охоту Украине на такие атаки, но Россия не может себе позволить те же террористические методы. Однако ответ будет в ходе СВО, и он очень болезненно ударит по украинской экономике.

«Мы будем наносить удары по объектам двойного назначения, которые в принципе нивелируют все те доходы, которые есть сейчас от подобного рода террористической деятельности. Те, кто пытается заработать на подобных провокациях, в скором времени будут задумываться, когда начнут нести убытки. Только в этом случае прекратятся атаки и террористические методы ведения войны со стороны украинских боевиков», – заключил Марочко.

