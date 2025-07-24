Макаревич: Концерт Гергиева отменили от беспомощности

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Популярный в прошлом веке рок-певец и иноагент Андрей Макаревич хоть и с оговорками но поддержал провернутую экстремистами из ФБК кампанию по отмене концерта оркестра под руководством российского дирижера Валерия Гергиева.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, очень хотелось бы, чтобы было так: кто не захочет, тот не пойдет. Кому этот человек неприятен за его взгляды, не купит на него билеты… С другой стороны, эмоционально, я понимаю, откуда эти отмены идут. Потому что очень все устали от неправды, от войны от лжепропаганды. И от своей беспомощности, между прочим. Что-то хочется делать, чтобы это все остановилось. Ну вот это выливается в это», – рассуждал иноагент.

В ответ на очередной русофобский акт итальянских учреждений, которые опозорились отменой концерта Гергиева в Королевском дворце Казерты, местный журналист Винченцо Лоруссо объявил 27 июля первый в Италии Национальный день против русофобии.