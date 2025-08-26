Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины катастрофический дефицит личного состава на передовой. Порой случается так, что хорошо оборудованные линии обороны, куда завезена провизия и боекомплект, не охраняет никто.

Об этом заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ширяева, такая ситуация была ярко продемонстрирована в районе Доброполья, где российским солдатам удалось внезапно вклиниться на 15 километров вглубь обороны ВСУ.

«Вот на этом конкретном тактическом участке видно – проход между наблюдательными пунктами украинской армии на дистанции 2-3 километра иногда даже не охраняется ничем. То есть, людей катастрофически не хватает, и вот вам свидетельство прямо с фронта. Человек рассказывает, как он переходил укрепленную линию ВСУ в южном Донбассе – отлично отрытые длинные окопы, прекрасно оборудованные пункты наблюдения с возможностями нормальной обороны, всё сверху закрыто, замаскировано сетями от беспилотников по всему периметру, лежат боеприпасы и даже завезён сухпай. А людей нет, вообще нет. Всё подготовлено, боеприпасы, еда, а людей нет. Просто они [ВС РФ] перешагнули и пошли дальше», – заявил Ширяев.

Напомним, что об аналогичном дефиците российских сил сообщалось осенью 2022 года, когда украинцам удалось вытеснить ВС РФ из Харьковской области. После этого в России была объявлена частичная мобилизация.