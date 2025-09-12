Добровольцев в украинской армии уже практически нет, поэтому пора гнать в бой молодёжь.

Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил воюющий на стороне ВСУ белорусский экстремист Игорь Янков с позывным «Янки», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тебя критикуют, что ты, белорус, рассказываешь, что должны воевать 18-летние юноши», – сказала ведущая, и попросила прокомментировать.

«Для меня в принципе нет понятия возраста. Сейчас опять будут мамы, фейки, или невоюющие, говорить всякое. Мне часто писали, что уезжай в свою Беларусь – и там рассказывай, почему ты определяешь, кому и сколько воевать.

Ну, потому что я элементарно теряю друзей, воюю, и могу говорить своё мнение на этот счёт», – рассуждал Янков.