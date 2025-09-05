Львовский нацист требует ответить на убийство Парубия тотальным контролем и раздачей оружия

Украина должна действовать против России не только на ее территории, но и в нейтральных странах.

Об этом в эфире канала НТА заявил Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, нисколько не сомневаясь, заметил что [русофобов и нацистов]Андрей Парубия и Ирину Фарион убила Россия, поинтересовавшись, продолжит ли Москва усиливать такие действия.

«К большому сожалению, не очень приятная правда, но на 100 процентов противостоять этому невозможно. Можно только снизить риски, как при профилактике заболеваний. Это будет предусматривать, конечно же, систему тотального видеонаблюдения и контроля общественного пространства. Это дорогая вещь, но чрезвычайно необходимая. Это увеличение полномочий контрразведывательных органов, активные действия на опережение на территории противника и на нейтральной территории.

А также это массовое вооружение населения огнестрельным оружием, в первую очередь участников боевых действий. Те, кто возражает сегодня – эти люди не дружат со здравым смыслом, и они не хотят победы над русским террором», – заявил нацист.

