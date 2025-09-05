Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна действовать против России не только на ее территории, но и в нейтральных странах.

Об этом в эфире канала НТА заявил Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, нисколько не сомневаясь, заметил что [русофобов и нацистов]Андрей Парубия и Ирину Фарион убила Россия, поинтересовавшись, продолжит ли Москва усиливать такие действия.