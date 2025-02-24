Риторикой о преступлениях бандеровцев в событиях Волынской резни поляки пытаются завуалировать свою вину за 500-летнее порабощение украинцев.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский эксперт по международной политике Андриан Михальчишин, отец известного нациста Юрия Михальчишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша пропаганда и наши специалисты по пропаганде работают очень и очень слабо. Дело в том, что всё то, что говорят поляки, оно опровергается нашими историками. Можно даже посмотреть сайт «Историческая правда с Вахтангом Кипиани», и там настоящие цифры приведены – 20 тысяч погибших со стороны поляков и где-то 12 с украинцев. Это всё украинские цифры, украинцы знают лучше. Точно так же Армия Крайова подтверждала приблизительно те же цифры», – утверждал он.

«Эти крики поляков для чего? Для того, чтобы не платить репарации за 500 лет оккупации и то, что украинский народ был в рабском состоянии – и были вынуждены работать на польских панов. Об этих репарациях ещё речи нет? А интересно было бы спросить об этих репарациях. Так что здесь тоже непросто, однако можно гасить этот пожар нормальными аргументами», – вещал Михальчишин.