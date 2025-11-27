Лукашенко: В критический момент европейцы одумаются, а англичане поумнеют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко верит, что кризис на Украине «как никогда близок к окончанию».
Об этом он заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это война, и в любой момент может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может повернуть обстановку вспять. Война – критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме.
Но предложения Трампа приняты в основном президентом Путиным. Думаю, и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы», – сказал Лукашенко.
Он высмеял претензии европейцев о сохранении украинской армии численностью 800 тыс человек, когда у Польши численность армии всего 200 тыс.
«Цепляются за что попало. Значит, дело не в содержании проекта мирного договора. Дело в том, что европейцы не хотят этого мира. Только не понимаю, зачем им война. Они ее не выиграют. Говорят, англичане заняли там не очень порядочную позицию. Думаю, поумнеют», – сказал Лукашенко.
