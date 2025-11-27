Лукашенко: Трампу удалось поджать Россию, но не Украину

США представили России не окончательный и неофициальный вариант мирного договора.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«План работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров. Но сразу хочу сказать (пусть на меня не обидится команда Трампа), он составлен в спешке. Не хочу сказать, что совсем на коленке, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте, без широкого толкования. Чтоб все было конкретно.

Если решаются территориальные вопросы, то все должно быть прописано до метра, какие войска, кто должен быть. Все должно быть до мелочи прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени толковать те или иные пункты каждому по-своему. Поэтому должно быть абсолютно все конкретно», – сказал Лукашенко.