Лукашенко: Трампу удалось поджать Россию, но не Украину
США представили России не окончательный и неофициальный вариант мирного договора.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«План работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров. Но сразу хочу сказать (пусть на меня не обидится команда Трампа), он составлен в спешке. Не хочу сказать, что совсем на коленке, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте, без широкого толкования. Чтоб все было конкретно.
Если решаются территориальные вопросы, то все должно быть прописано до метра, какие войска, кто должен быть. Все должно быть до мелочи прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени толковать те или иные пункты каждому по-своему. Поэтому должно быть абсолютно все конкретно», – сказал Лукашенко.
Вместе с тем он признал, что США была проделана колоссальная работа, и они учли «субстантивно» мнения всех сторон: россиян, украинцев, европейцев «и не без интересов США». По словам белорусского президента «штрих Трампа там присутствует».
«Трамп прав, когда он поджимает и одну, и другую сторону. Но если с Россией можно договориться, поджав ее, то с Украиной нельзя. Тут негативную роль играет ЕС. Надо прекратить эту войну. Боюсь, в ней не будет победителей, знаете, почему… А если и будет победитель, то это не ЕС, если от них откажется Америка», – сказал Лукашенко.
