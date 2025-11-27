Лукашенко не будет посредником на российско-украинских переговорах из-за «Володи Зеленского»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет посредником на российско-украинских переговорах.
Об этом он заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не люблю посредничества. Какой я посредник? Мы же агрессоры с Владимиром Владимировичем. Все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил так?», – сказал Лукашенко.
Он считает, что в Минске нужно возобновить переговоры в «нормандском формате», который действовал до начала СВО.
«Если это надо, это самый оптимальный момент для того, чтобы исправить то, что было тогда в «нормандской четверке», когда европейцы приезжали без США. Нужно вернуться и продолжить те переговоры, которые были в 2015 году. Если да, милости просим», – сказал Лукашенко.
