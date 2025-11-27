Лукашенко не будет посредником на российско-украинских переговорах из-за «Володи Зеленского»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет посредником на российско-украинских переговорах.

Об этом он заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не люблю посредничества. Какой я посредник? Мы же агрессоры с Владимиром Владимировичем. Все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил так?», – сказал Лукашенко.

Он считает, что в Минске нужно возобновить переговоры в «нормандском формате», который действовал до начала СВО.