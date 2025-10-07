Лозунг «либо пушки, либо масло» уже ушёл в прошлое – депутат Госдумы

России нужно забыть о «мягкой посадке» на траекторию якобы управляемого минимального экономического роста, а максимально вкладываться в ВПК и развивать «программу Победы».

Об этом на заседании Госдумы заявил депутат «СР – За Правду» Александр Бабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы сегодня говорим, что преодолели санкции – прекрасно, более того, мы их так преодолели, что стали ещё сильнее. Но мы так быстро всё это прошли, что посчитали – ну, и нормально, мы такие сильные, мы и дальше так будем развиваться… Но всё, что мы говорим о сегодняшних проблемах – это результат того, что мы не хотим осознать, что это только начало, в том числе, для становления новой России. Как можно сегодня оправдывать то, что у нас к концу года темпы роста будут близки к нулю? Это плата за инфляцию, которая с 9,6 опустилась до 8%? Мы же должны понимать, что нет другого пути, кроме как развиваться. И лозунг «либо пушки, либо масло» уже ушёл в прошлое. Сегодня понятно, что ВПК является драйвером нашей экономики, значит, туда надо вкладывать ресурсы», – сказал депутат.