Литовец на киевской площадке: Слушайте сюда, русские, мы готовимся к худшему!

Вадим Москаленко.  
29.11.2025 08:08
  (Мск) , Киев
Европейским странам нужно перестать бояться Россию, объединиться и делать как можно больше воинственных заявлений.

Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявил Дайнюс Радзявичюс, представленный как литовский медиа-омбудсмен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К большой войне никто никогда не может быть готовым полностью, тем более, если кто-то рассчитывает, что мы сумеем каким-то образом её или избежать, или, тем более, избежать каких-то жертв. К такой большой войне никогда невозможно подготовиться. Но то, что готовиться надо, и многие готовятся, это очень большой плюс.

Я бываю в Центральной Азии и других странах, мне, бывает, говорят страны побольше Литвы – «смотри, Россия такая огромная, ну как с ними?». Я говорю – их бояться точно не надо! Это они всех боятся! Чего тут и кого бояться – того, что они могут вред нанести? Да, они могут вред нанести. Но это же не повод», – хорохорился литовец.

«И насчёт того, что могут сделать европейские страны, я думаю, нам нужно публично сказать и тем, кто нас смотрят, особенно которые понимают русский язык. Нифига вы не узнаете всю правду, что мы делаем и к чему готовимся! Какие бы службы у вас не были. Но мы точно будем готовить себя к самому худшему сценарию даже лучше, чем вы думаете», – угрожал Радзявичюс.

