«Личные гарантии безопасности» для украинской верхушки подходят к концу
Удар по Кабинету министров Украины – это не результат криворукой работы ПВО ВСУ, а якобы сигнал украинской политической элите: если они не прекратят теракты на территории России, «личные гарантии» перестанут действовать.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не думаю, что Кабмин – это самый защищённый узел обороны Украины, с точки зрения ПВО, но его умышленно не бомбили всё это время. Показывали, что готовы говорить с украинскими элитами.
И даже если в этот раз это был умышленный удар – это лёгкий сигнал, что те личные гарантии безопасности, которые у вас были, в будущем прекратят работать, если вы будете вести себя деструктивно. Помните, в своё время министр Израиля говорил, что ему Путин обещал, что никого не будет трогать?», – сказал Бортник.
«Москва очень обиделась за НПЗ. Их разрушение или повреждение – это десятки миллионов долларов. И это один из существенных факторов торможения российской экономики.
И таким образом они передают сигналы. Я думаю, это был не случайный, а целенаправленный удар по зданию украинского правительства, как раз в то время, когда там никого нет. Это сигнал, что старые правила игры могут не работать, если стороны переходят красные линии», – утверждал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: