«Купянск может стать новым Очеретиным, за которым рухнет фронт» – укро-эксперт
Падение купянского гарнизона ВСУ – это вопрос времени.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как бы там ни было, неважно, 2/3 Купянска оккупировано россиянами или 15% города, как в украинских источниках, тем не менее, это вопрос времени, когда город падёт. Поскольку он охвачен. А в условиях, когда невозможно нормально осуществлять логистику, вывозить раненых, подвозить боеприпасы, продовольствие, воду. Ведь, когда воюешь без воды…», – констатировал Золотарёв.
Между тем, он добавил, что у ВСУ большие проблемы с резервами.
«Ещё в 2022 году ряд американских военных экспертов говорили – разменивайте территории, но сохраняйте боеспособность армии. А теперь наши военные говорят, что наши резервы были сточены в «фортеци» Бахмут и в «контрнаступе», так неудивительно то, что просаживается линия фронта. Где менее боеспособные бригады теробороны, там их противник продавливает, а где наиболее боеспособные? Под Добропольем.
Естественно, где-то, в конце концов, найдётся слабое место, и дальше – как это было с Очеретино. Откуда начались большие проблемы с фронтом? С Очеретино. Нашли слабое место там, где стояла бригада, у которой после ухода Залужного менялось командование. Новый комбриг – это несколько месяцев бардака и неразберихи. И оттуда посыпалось. Нечто сегодня происходит на севере – Купянск, Серебрянское лесничество», – тревожился укро-эксперт.
