Крыму требуется юридическая помощь федерального центра: враги России могут вернуть национализированную собственность

Крым анонсировал новый пакет национализации из более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. Однако это проблема не только крымская и нуждается в федеральном урегулировании.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не узкокрымская, а общероссийская проблема, и СВО помогла осознанию, что откровенные враги имеют недвижимость на нашей территории. Это также касается релокантов. Вспомнить хотя бы недавнюю ситуацию с Макаревичем, у которого забрали две машины. Это тоже украинская история, но другая», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что никакой «зеленский» не может иметь квартиру в Крыму, но изъятие имущества в казну должно проходить юридически безукоризненно, чтобы российские же суды не отыграли всё обратно.

«С 2014 возникает огромное количество проблем. Я напомню историю о крымских тюрьмах. Целый федеральный закон пришлось придумывать, что с ними делать. А там хулиганы, убийцы, уголовные преступники, но они были осуждены по украинскому законодательству. Не выпускать же их из тюрем? Я знаю, что были подключены очень серьёзные светлые головы от юриспруденции. И в точности так же с недвижимостью всех этих одиозных персон украинских надо поступить. Должно быть всё очень и очень продуманно, потому что они получали квартиры по украинскому законодательству, это законодательство внедрили в российское, и теперь уже по российскому законодательству нужно отнимать квартиры у наших врагов. Но ведь нигде, ни в одном кодексе не прописано, что у врагов мы отнимаем квартиры», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что национализация находится на стыке морали — у «зеленских» не может быть имущества в Крыму — и юриспруденции, что требует законодательного урегулирования.