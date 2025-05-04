Крымский философ: США-партнёр – не лучше, чем США-враг
«Вбросы» о готовности США признать российский статус Крыма при отказе Украины сделать то же самое, а также о подвешенном статусе других новых территорий РФ – не такое уж и благо.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как ему (Трампу) кажется, признание Крыма частью России – это уступка со стороны США. Но мы-то понимаем, что это не уступка со стороны США, а закономерное следствие всех тех движений, которые с 1991 года происходили в Крыму, ничего более. Для нас это начало переговоров, а для Трампа это середина, скорее, или ближе к концу», – считает эксперт.
По его словам, в рамках большой бизнес-стратегии Трампа любое решение несет выгоду: не признает Крым – Трамп найдёт себе выгоду, признает – тоже свою выгоду найдет.
«Вопрос, какая нам выгода. Ушел «Макдональдс» – и появились замечательные уличные форматы национальных кухонь: хочешь – мексиканского буррито поешь, хочешь – настоящий арабский донер кебаб. От того, что вернётся «Макдональдс», станет Крыму хуже или лучше?
США сразу заявили, что в Крым войдут американские компании. Подготовлено ли наше законодательство, чтобы защитить российского или регионального крымского производителя от сильной агрессивной американской волны? Порты, строительство, дороги, общепит, автомобильные продажи – очень много вопросов. Надо смотреть не выгодно ли это американцам, а выгодно ли это нам. А если выгодно, то в чем.
Меня беспокоит винная отрасль. А ну как зайдут производители калифорнийских вин сюда, что будет с нашими винами? Может ли маркетинговая стратегия американцев переломить нашу винную отрасль? Не начнётся ли скупка наших виноградников и винзаводов? Тут вопросы и вопросы. И таких моментов очень много»,- подытожил Шевченко.
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