Комбат ВСУ: «Мы придём в Зелёный Клин, на Кавказ и в Ставрополь, придётся ответить»

Вадим Москаленко.  
30.10.2025 10:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1255
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Жители якобы «украинских» регионов России дождутся прихода бандеровских «освободителей», которые спросят со всех – «что ты сделал для Украины?».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, командир карательного нацистского батальона «Днепр-1», полковник ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители якобы «украинских» регионов России дождутся прихода бандеровских «освободителей», которые спросят со всех –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не хочу и не могу требовать от наших украинцев, которые пребывают сейчас под оккупацией в Зелёном Клине, на Кавказе, Ставрополье. Но поверьте, мы такие, что мы придём. И тогда каждому придётся ответить – что он сделал для Украины?  …

Только украинский солдат. Подчеркну, украинский солдат. Не партизан, не тот, кто участвует в каких-то непонятных формированиях, а официальный украинский солдат поставит точку в этой войне.

Нужно поддержать этого солдата, чтобы он был одет, обут, накормлен и главное вооружён. Тогда мы сможем иметь надежду на победу», – вещал Береза.

Также он пригрозил терактами и расправами не территории РФ.

«Сейчас Московия только в начале того момента, когда будет целая серия таких интересных погибших московитов. Мы к вам придём, вы нигде не спрячетесь, мы вас достанем, мы снимем ваши шкуры, а ваши головы мы прибьём на ваших воротах», – угрожал бандеровец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить