Кличко: Путин загоняет нас в депрессию, но мы сопротивляемся изо всех сил

Игорь Шкапа.  
25.08.2025 10:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2124
 
Дзен, Киев, Политика, Украина


Для России главной целью на Украине является не Донбасс или Крым, а Киев.

Такое мнение в эфире Teleradio Moldova высказал мэр Киева Виталий Кличко, известный своим косноязычием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший боксер говорит, что часто задавался вопросом, зачем Россия наносила удары по объектам энергетики.

«И постепенно я нашёл ответ на этот вопрос. Ключевая задача – загнать всё население в депрессию, сломить дух сопротивления. А лучший вариант, чтобы все собрали свои манатки, собрали вещи и куда-нибудь уехали, оставили территорию, потому что мы неинтересны Путину», – утверждает киевский мэр.

По его словам, Путину нужны территории, а не люди.

«И тоже не секрет – ни Донецк, Луганск, ни Крым ему не нужен. Ему нужна столица, ему нужна вся Украина. И мы всё это понимаем и делаем всё для того, чтобы ни в коем случае депрессии не было», – поделился умозаключениями Кличко.

