Кличко: Путин загоняет нас в депрессию, но мы сопротивляемся изо всех сил
Для России главной целью на Украине является не Донбасс или Крым, а Киев.
Такое мнение в эфире Teleradio Moldova высказал мэр Киева Виталий Кличко, известный своим косноязычием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Бывший боксер говорит, что часто задавался вопросом, зачем Россия наносила удары по объектам энергетики.
«И постепенно я нашёл ответ на этот вопрос. Ключевая задача – загнать всё население в депрессию, сломить дух сопротивления. А лучший вариант, чтобы все собрали свои манатки, собрали вещи и куда-нибудь уехали, оставили территорию, потому что мы неинтересны Путину», – утверждает киевский мэр.
По его словам, Путину нужны территории, а не люди.
«И тоже не секрет – ни Донецк, Луганск, ни Крым ему не нужен. Ему нужна столица, ему нужна вся Украина. И мы всё это понимаем и делаем всё для того, чтобы ни в коем случае депрессии не было», – поделился умозаключениями Кличко.
