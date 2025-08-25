Кличко: Путин загоняет нас в депрессию, но мы сопротивляемся изо всех сил

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России главной целью на Украине является не Донбасс или Крым, а Киев.

Такое мнение в эфире Teleradio Moldova высказал мэр Киева Виталий Кличко, известный своим косноязычием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший боксер говорит, что часто задавался вопросом, зачем Россия наносила удары по объектам энергетики.

«И постепенно я нашёл ответ на этот вопрос. Ключевая задача – загнать всё население в депрессию, сломить дух сопротивления. А лучший вариант, чтобы все собрали свои манатки, собрали вещи и куда-нибудь уехали, оставили территорию, потому что мы неинтересны Путину», – утверждает киевский мэр.

По его словам, Путину нужны территории, а не люди.