Китай залез в подбрюшье США

Анатолий Лапин.  
17.07.2025 12:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Латинская Америка, Политика, Россия, США


США обеспокоены ростом влияния Китая в Латинской Америке.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил бывший посол США в КНР Николас Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США обеспокоены ростом влияния Китая в Латинской Америке. Об этом в ходе Аспенского форума...

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«В 2002 году Соединенные Штаты были главным торговым партнером каждой страны Южной Америки. В 2024 году Китай стал ведущим торговым партнером. Китай опережает нас. И с учетом этой торговли и триллионов долларов, потраченных на инициативу «Один пояс – один путь» с 2012 по 2024 год, Китай имеет огромное влияние на Глобальном Юге.

Один из вопросов, который задали мне сегодня: «О чем вы сожалеете?». Я думаю, что нам, Соединенным Штатам, следует сожалеть о потере влияния и даже конкурентоспособности на огромном Глобальном Юге», – заявил Бернс.

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