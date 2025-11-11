Китай вас уничтожит: в Киеве отчаянно выдумывают аргументы – почему Запад должен срочно «додавить» Россию

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 280
 
Запад тянет волынку и пытается ослабить РФ за счет Украины, но это может выйти НАТО боком.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» предупредил командир украинского 429-го полка беспилотных систем Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Страны Североатлантического альянса пытаются сделать все возможное для того, чтобы Россия стала слабой и не имела способностей, возможностей, чтобы напасть. Но эта игра очень тонкая, когда ценой жизней украинского народа приобретается ослабление РФ, что может привести и к иному», – сказал Федоренко.

Он опасается, что в случае «геополитических надломов» Китай или Индия могут позаимствовать у России опыт противодействия западному оружию, например тех же «Пэтриотов».

«Совершенно очевидно, что этот гигант, имея экспертизу ведения боевых действий, которые сейчас есть, сможет очень легко пройтись по Североатлантическому альянсу…

Именно сейчас пришел тот момент и время, когда лидерам мировым нужно перестать валять дурака, а садиться за стол думать, как додавить заразу, которая называется Российская Федерация», – требует Федоренко.

