Киевский политолог советует украинцам прощаться с Крымом, Донбассом и Новороссией

Анатолий Лапин.  
08.09.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 826
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


При жизни нынешнего и, вероятно, следующего поколения Крым и другие потерянные Украиной территории не вернутся в ее состав.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по мнению эксперта, Украина не будет признавать потерю на официальном уровне и продолжит кормить «дармоедов» из фейковых администраций этих регионов.

«Сегодня мы понимаем, что в обозримом будущем, да, Крым не вернется в Украину – с этим необходимо смириться.

Признает ли Украина потерю Крыма? Официально нет. Дальше будут на картах нанесены Крым и потерянные территории Донбасса, как украинские территории.

Мировые карты будут рисовать эти территории, заштрихованные в специальные цвета, как будто это спорные территории между Украиной и Российской Федерацией, Украина будет содержать штат дармоедов под видом администрации Крыма или же администрации Донбасса, которые будут получать деньги, разрабатывать какие-то проекты, получать гранты на озеленение города Донецка, например, или на то, чтобы проложить новую дорогу, или же будут переименовывать улицы в Донецке, в Макеевке, в Горловке, не имея никакого доступа к этим регионам.

Все это будет, но, что касается реального возвращения этих территорий в ближайшем будущем, они точно не вернутся в Украину», – заявил Бондаренко.

