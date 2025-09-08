Киевский политолог советует украинцам прощаться с Крымом, Донбассом и Новороссией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

При жизни нынешнего и, вероятно, следующего поколения Крым и другие потерянные Украиной территории не вернутся в ее состав.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по мнению эксперта, Украина не будет признавать потерю на официальном уровне и продолжит кормить «дармоедов» из фейковых администраций этих регионов.