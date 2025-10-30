Киевский дипломат: Не стоит недооценивать умение Путина влиять на Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва )- Олег Кравцов )- Несмотря на смену риторики Дональда Трампа в отношении России, нынешний хозяин Белого дома не считает Украину стратегически важной для США.

Об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет бывший замглавы МИД Украины, экс-посол в США и Франции Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор радуется введенным Трампом санкциям против «Роснефти» и «Лукойла», но не уверен, что будут ли США готовы оказывать санкционное давление на иностранные финансовые институты, работающие с этими компаниями.

«В первую очередь речь идет о китайских, индийских и турецких банках. В ближайшее время станет понятно, насколько стабильна тенденция к сокращению закупок российской нефти ее основными потребителями — Китаем и Индией — после объявления американских санкций, о чем сообщили западные СМИ. Самую большую проблему в этом смысле составляет Китай. Си чувствует себя достаточно уверенным в экономическом противостоянии со США, обе страны близки к достижению торгового соглашения. Не исключено, что при этих условиях сюжеты, способные усложнить достижение согласия (война в Украине, Тайвань), вынесены за рамки переговоров. Трудно представить, что может заставить Си отказаться от поддержки России. Скорее можно ожидать, что Китай и Россия найдут новые способы обходить даже жесткие санкции в интересах их «безграничного партнерства», – считает Шамшур.

По его словам, «пораженное самолюбие побуждает президента США искать средства влияния на Путина».

«Именно такие соображения являются стимулом для действий Трампа на украинском направлении. Он не считает Украину стратегически важной для США и не видит, как наше сопротивление российской агрессии влияет на американские интересы в сфере безопасности или чем Украина может быть интересной для экономики США и американского бизнеса (за исключением «минерального» соглашения). Для него война в Украине — конфликт, который «не касается» Соединенных Штатов. Он не воспринимает ее через призму борьбы жертвы агрессии против агрессора, тем более — демократии против диктатуры», – возмущается дипломат.

Он считает, что пока «рано аплодировать изменению курса Трампа в отношении России и российско-украинской войны». Кроме того, экс-замглавы МИД Украины пишет, что «не стоит недооценивать умение Путина разговаривать с Трампом и влиять на него, несмотря на обиды со стороны американского президента».