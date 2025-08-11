Корреспонденты «ПолитНавигатора» прогулялись по Киеву и изучили свежую рекламу-наружку.

Зеббельсы явно пытаются адаптировать агитпроп под новые насущные задачи. И вот какие из этого выводы:

1.Всеми способами убедить «пушечное мясо» обеих полов, что на фронте их ожидают «теплый прием, горячий чай и радушие» командиров. Посему не следует тикать от ТЦК – «Записывайся в нашу родную семью!»

«Знаю я эти «семьи», – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и экс-военком Андрей. – Мне бывшие коллеги докладывают. За еду и одежду, за все надо платить. А не можешь – иди в рабы к злобным начальникам. Они давно воюют и ненавидят тебя за то, что в это время ты «у мамки отсиживался». И дедовщина процветает. Издеваются над желторотыми вовсю, а командиры потворствуют. «Деды» даже молодняк, который раньше не мог на фронт попасть по возрасту, долбают: а чего не сбежал на войну? Чего, падла, в добровольцы не записался? Гонят под пули, чтоб самим отсидеться. А потом справок о смерти не дают, чтоб пособий не платить. Там такие кошмарные схемы наживы, тянутся к самому верху, к Зеле. Крутятся миллиарды!».

Все вышесказанное относится к житомирской 95 бригаде ДШВ. Про нее в прошлом году даже статья вышла в Washington Post. Где говорилось о низком уровне новобранцев, которых без должной подготовки бросают на передок. Необученных кинули в мясорубку под Соледаром. Из 500 солдат одного батальона около 100 были убиты и 400 ранены.

«Так что я никому не посоветовал бы «залетать на контракты» в эту бригаду. Чтобы не залететь на тот свет», – подчеркнул наш собеседник.

Не лучше дела и в упомянутой на другом плакате 41-й ОМБр. В августе 2023-го бригада стала участницей скандала, связанного с обучением ее вояк на натовских полигонах. ВСУшники не получили достаточной подготовки. Они жаловались, что западные методики плохо применимы в украинских реалиях. Впрочем, это не помешало им из Часова Яра, который находится на бахмутской возвышенности, методично добивать и без того разрушенную жемчужину донбасского края.

То же можно сказать и о бригаде «Буревій» («Ураган»). Она – не просто трали-вали, а «Первая президентская», оба-на! Кичится тем, что осенью и зимой 2022-го «выполняла задачи в окрестностях г. Бахмута Донецкой области». За что и получила из клешней Зельца цацку «За мужество и отвагу». (То бишь просматривается прямая вина наркофюрера в военных преступлениях). Каковы были эти задачи, и как она их выполняла, известно. Изнутри лупила из автомобильных минометов и танков по мирным кварталам, применяла и запрещенные кассетные заряды. Занимала квартиры жителей под огневые точки, а их самих выгоняла или расстреливала. В итоге уничтожила прекрасный старинный город, где прежде жили 72 тыс. человек. Теперь там нет никого. И ничего, кроме руин. А разрушители хвастаются в том смысле, что где они ни появятся, там «все сметено могучим «Ураганом». Впрочем, чему удивляться, если он зверствовал в связке с «Азовом», а 15 апреля 2025 г. вошел в его состав.

2.Требуется набрать как можно больше террористов для терактов в России. Посему в свои ряды массово зазывает ГУР.

3.Нужно убедить не желающую воевать «биомассу», что власть очень-очень заботится о ней. Вот и ширится слащавая пропагандистская кампания о высоком качестве услуг для «захисныков».

