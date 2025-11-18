«Киев оккупировать невозможно: г…ном всё обрастёт и зальёт!» – полковник СБУ подогнал украинцам перемогу

Такие огромные территории, как оставшаяся Украина, нельзя занять военным путём, поскольку якобы будет невозможно их контролировать и содержать.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы оккупировать Киев, это я в качестве примера, хотя этого не будет в принципе, необходимо в Киев завести, как минимум, 3 дивизии нацгвардии или их внутренних войск. А лучше на район по дивизии, то есть 10 дивизий. Кто будет работать в оккупационных войсках? Кто будет работать в ЖКХ и т.п.? Та г…ном всё обрастёт и зальёт всё», – убеждал «эксперт».

«Люди не понимают, что это такое – сказал и побежал. Согласно всех законов ООН, на оккупационных властях лежит обеспечение мирного населения. Так вот, сколько в Украине пенсионеров? Сейчас нам пенсии платит кто? Евросоюз. Кто нам будет пенсии платить? И это только про пенсионеров», – неубедительно вещал Стариков.

