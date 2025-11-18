«Киев оккупировать невозможно: г…ном всё обрастёт и зальёт!» – полковник СБУ подогнал украинцам перемогу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Такие огромные территории, как оставшаяся Украина, нельзя занять военным путём, поскольку якобы будет невозможно их контролировать и содержать.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы оккупировать Киев, это я в качестве примера, хотя этого не будет в принципе, необходимо в Киев завести, как минимум, 3 дивизии нацгвардии или их внутренних войск. А лучше на район по дивизии, то есть 10 дивизий. Кто будет работать в оккупационных войсках? Кто будет работать в ЖКХ и т.п.? Та г…ном всё обрастёт и зальёт всё», – убеждал «эксперт».