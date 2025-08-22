Хватит с него Аляски! Отставной генерал не пускает Трампа в Москву к Путину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генерал-лейтенант в отставке Ричард Ньютон «не советует» президенту США Дональду Трампу ехать в Россию, хотя договоренность об этом была достигнута во время саммита на Аляске.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что шансы на это невелики. Я бы не советовал президенту ехать в Россию, потому что после визита Путина на Аляску это вернет его на мировую арену. Он был изгоем в течение многих лет и сомневался в целесообразности проведения саммита. Но я рад, что саммит на Аляске состоялся, потому что нужно начинать диалог. Нужно запустить процесс. Это дало нужный эффект и привело к очень успешному саммиту в Белом доме между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Но я бы не стал поддерживать Путина, и президенту Трампу необязательно ехать в Россию, чтобы поговорить с ним. Я бы не стал давать Путину преимущества в том, что он принимает президента США. Это выводит Путина на мировую арену», – переживал Ньютон.

Отставник считает, что отношения США с Украиной и Европой сейчас крепки как никогда, и никаких разногласий между ними нет.