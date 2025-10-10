Поступают хорошие новости с Добропольского выступа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хорошие новости поступили с Добропольского выступа, который пытались срезать ВСУ. Стоит признать, что у них это почти получилось. Украинская пропаганда рисовала там несколько «котлов», что не отвечало действительности, но ситуация для ВС РФ там была крайне непростой, порой все висело буквально на ниточке.

Вчера осинтер Анатолий Радов, составляющий свои карты на основе информации от российских бойцов с мест, сообщил: ВС РФ расширили основание выступа.

«Наши доблестные морские [пехотинцы] взяли под контроль село Владимировка и территории южнее села», – написал Радов.

С украинской стороны сначала появилась «переможная» информация, которая стала меняться по менее прояснения ситуации. Так, изначально ресурс «Дип стейт» признал атаку на Владимировку, но написал, что вся техника уничтожена, и лишь несколько человек смогли укрыться в домах деревни и скоро будут уничтожены.

В комментариях к записи (среди подписчиков очень много действующих военных), авторов победного поста обвинили во вранье.

«Пи…еж. Атака продолжается. Вся техника не подбита и ее больше», – написал один из подписчиков.

Админ паблика стал оправдываться, что его информация якобы соответствовала действительности на момент публикации, а потом, мол, пошла новая техника.

Тг-канал «Шепот фронта», который ведет военблогер Руслан Татаринов, пишет, что по уточненной информации Владимировка не освобождена полностью – идет зачистка северных окраин.

Кроме того, его канал пишет, что продолжаются бои за село Золотой Колодец (северное острие Добропольского прорыва), и ВС РФ взяли под контроль здание сельсовета.

ОСИНТ-проект «Сливочный каприз», составляющий карты исключительно по привязкам с мест, дает похожую информацию.

«ВС РФ продолжают удерживать позиции на Добропольском выступе южнее Золотого Колодезя. Военнослужащий ВС РФ попал под обстрел во время ротации в окрестностях населённого пункта», – пишет паблик.

Информация обнадеживающая, но привязки далеко не всегда означают закрепление на месте. Например, зашла ДРГ, попала под зафиксированный на видео обстрел, но территорию спешат закрасить, хотя это в лучшем случае серая зона.

На Украине же градус перемогобесия относительно боев здесь подупал. Тем не менее, главком ВСУ Александр Сырский, который в ручном режиме руководит операцией, отчитался, что украинцы ведут здесь контрнаступательные действия, что привело в ярость депутата ВР Марьяну Безуглую.

«Какая контрнаступательная операция??? Ее не существует! Лишь отдельные стабилизационные действия с частичным успехом за счет ослабления других направлений… Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть только «просачивание»; затем ложь перепрыгнула «вдруг как целое контрнаступление с нашей стороны, окружение 100500 русских, которые вдруг накопились с «просачивания». Скоро будут петь о масштабах контрнаступления 2023 года. Напомнить, чем закончилась ложь в 2023 году?» – негодует Безуглая.

Если ВС РФ удастся освободить Шахово и зачистить карман к востоку от выступа, то это будет означать прямую угрозу Константиновке, которая окажется охвачена с трех сторон. Ну и не забываем, что из самого выступа русские продолжают атаковать в западном направлении, чтобы выйти в тыл гарнизону ВСУ в Красноармейске, и в северном, угрожая уже выходом на Дружковку.