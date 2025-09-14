Келлог призвал ЕС «набраться мужества и рискнуть» перекрыть русским Балтийское море

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 21:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 583
 
Балтика, Дзен, Провокации, Россия, Санкции, США, Сюжет дня


По десятибалльной шкале на данный момент сила антироссийских санкций находится где-то на отметке «6».

Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, нужно применять мощные экономические санкции. Например, суверенные активы России. Ну, что ж, нужно решиться и что-то делать с этими деньгами, забрать их. Или остановить экспорт нефти. Вот, мы наложили санкции на теневой флот, который курсирует по Балтийскому морю, его движение нужно просто остановить.

То же говорит и Трамп европейцам: «хватит покупать нефтепродукты у России!» Если оценивать санкции по шкале от 1 до 10, мы сейчас где-то на отметке 6 находимся», – сказал Келлог.

«Главное, санкции должны применяться. Это может приводить к рискам, но это нужно делать. Вот, Эстония, например, хотела остановить одно из судов теневого флота, которое направлялось в Санкт-Петербург. Если прекратить трафик по Балтийскому морю, то вы остановите до 70% Конечно, это усилит риски, но нужно набраться мужества и рисковать», – советовал трамповский представитель.

