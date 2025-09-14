Келлог призвал ЕС «набраться мужества и рискнуть» перекрыть русским Балтийское море

По десятибалльной шкале на данный момент сила антироссийских санкций находится где-то на отметке «6».

Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, нужно применять мощные экономические санкции. Например, суверенные активы России. Ну, что ж, нужно решиться и что-то делать с этими деньгами, забрать их. Или остановить экспорт нефти. Вот, мы наложили санкции на теневой флот, который курсирует по Балтийскому морю, его движение нужно просто остановить.

То же говорит и Трамп европейцам: «хватит покупать нефтепродукты у России!» Если оценивать санкции по шкале от 1 до 10, мы сейчас где-то на отметке 6 находимся», – сказал Келлог.