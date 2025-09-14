Келлог призвал ЕС «набраться мужества и рискнуть» перекрыть русским Балтийское море
По десятибалльной шкале на данный момент сила антироссийских санкций находится где-то на отметке «6».
Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я уверен, нужно применять мощные экономические санкции. Например, суверенные активы России. Ну, что ж, нужно решиться и что-то делать с этими деньгами, забрать их. Или остановить экспорт нефти. Вот, мы наложили санкции на теневой флот, который курсирует по Балтийскому морю, его движение нужно просто остановить.
То же говорит и Трамп европейцам: «хватит покупать нефтепродукты у России!» Если оценивать санкции по шкале от 1 до 10, мы сейчас где-то на отметке 6 находимся», – сказал Келлог.
«Главное, санкции должны применяться. Это может приводить к рискам, но это нужно делать. Вот, Эстония, например, хотела остановить одно из судов теневого флота, которое направлялось в Санкт-Петербург. Если прекратить трафик по Балтийскому морю, то вы остановите до 70% Конечно, это усилит риски, но нужно набраться мужества и рисковать», – советовал трамповский представитель.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: