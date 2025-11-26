Какое соглашение? Цели СВО не выполнены! – эксперт
Вбрасываемые западными политиками варианты «мирного плана» преследуют одну цель – заморозка конфликта в условиях, когда Россия не достигла целей СВО.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Почему формат переговоров не публичный? Разве Запад хочет мира? Ведь выйти из кризиса можно только через войну, заставить работать ВПК. Поэтому никакого мира они не хотят.
В ситуации мира выиграет Китай, а Запад хочет взорвать мир. Единственное – война так, как она развивается, их не совсем устраивает. Значит, надо переформатировать эту войну», – сказал Багдасарян.
«Все эти дипломатические зигзаги – они о переформатировании войны. Для украинского режима тоже мир – это падение режима, их срок заканчиваются, нужны другие фигуры.
И мы не решили задачи СВО. Что значит сегодня подписать, если мы не завершили процесс денацификации и демилитаризации? В этом отношении, в целевых ориентирах, я не вижу мира. Поэтому есть некий переговорный процесс, а есть цели, которые могут не совпадать», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: