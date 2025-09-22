Как бы Покровск с Мирноградом не обернулись новым Дебальцево – Бортник бьёт тревогу
Попытка удержать символические места любой ценой для того, чтобы русские не использовали это в информационной борьбе и переговорах, может снова привести Киев и ВСУ к катастрофическим последствиям.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нет больших побед, нечего положить на стол. Хотя территориально, подчёркиваю, если вы возьмёте посчитаете карту «дип стейт», то объём захваченных территорий приблизительно такой, как в прошлом году, который мы считали неудачным.
Но политических побед нет. И сегодня и ВСУ, и Зеленский пытаются сделать всё, чтобы этих побед и не было, политических.
Потери территорий где-нибудь в Запорожской или Днепропетровской области – второстепенны. По сравнению с тем, что важно не допустить захвата Доброполья или Покровска с Мирноградом. Даже движение в сторону Запорожья, потери больших по объёмам степных территорий Запорожской и Днепропетровской областей не важны. Потому что это не откладывается в голове. Это не влияет на баланс сил на переговорах», – отметил он.
Укро-эксперт посетовал, что такая логика в войне у Киева остаётся доминирующей.
«Она в какой-то момент может привести к катастрофам. Она привела уже к катастрофам в части подготовки к войне, когда украинское руководство просто не ожидало ударов на Киев, на Юг Украины. Она привела к катастрофе российское руководство под Харьковом, в меньшей мере под Херсоном. И она в своё время нас привела к катастрофе под Дебальцево.
И попытка удержать символические места любой ценой для того, чтобы противник не использовал это в информационной борьбе и переговорах, может снова приводить к такого рода катастрофам», – тревожился политолог.
