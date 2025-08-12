«Как Алиев и Пашинян»: Арестович мечтает увидеть Путина и Зеленского при Трампе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Аляске не будет обмена территориями – обсуждается заморозка по линии фронта и проведение выборов на Украине, чтобы ушел диктатор Зеленский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (внесен РФ в список экстремистов).

Он считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп процентов на 85 согласовали дорожную карту встречи.

«Все, что пишут в газетах, сразу можете выбрасывать. Карта предполагает заморозку по нынешней линии, никаких выводов из областей украинских войск и так далее, проведение быстрых выборов в Украине. И, как Алиев и Пашинян, садятся в присутствии Трампа, вместе с Путиным президент Украины подписывает некий мирный договор», – сказал Арестович.

Он добавил, что «Трамп и Путин понимают, что Зеленский уже все».

«Все сказки, что Путин не хочет останавливать войну – это сказки. В беседе с лукашенко он сказал, что не хочет воевать, это не моя история. Честно говоря, он постоянно воюет, но он не провоенный психотип. Это психотип разведчика ПГУ КГБ: это всегда тонкие, хрустальные вещи – система договоренностей, закулисные игры. Он не любит военных, не любит войну», – утверждает Арестович.

По его словам, в России назревают тенденции, чтобы «они, как минимум, взяли паузу»