«Как Алиев и Пашинян»: Арестович мечтает увидеть Путина и Зеленского при Трампе
На Аляске не будет обмена территориями – обсуждается заморозка по линии фронта и проведение выборов на Украине, чтобы ушел диктатор Зеленский.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (внесен РФ в список экстремистов).
Он считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп процентов на 85 согласовали дорожную карту встречи.
«Все, что пишут в газетах, сразу можете выбрасывать. Карта предполагает заморозку по нынешней линии, никаких выводов из областей украинских войск и так далее, проведение быстрых выборов в Украине. И, как Алиев и Пашинян, садятся в присутствии Трампа, вместе с Путиным президент Украины подписывает некий мирный договор», – сказал Арестович.
Он добавил, что «Трамп и Путин понимают, что Зеленский уже все».
«Все сказки, что Путин не хочет останавливать войну – это сказки. В беседе с лукашенко он сказал, что не хочет воевать, это не моя история. Честно говоря, он постоянно воюет, но он не провоенный психотип. Это психотип разведчика ПГУ КГБ: это всегда тонкие, хрустальные вещи – система договоренностей, закулисные игры. Он не любит военных, не любит войну», – утверждает Арестович.
По его словам, в России назревают тенденции, чтобы «они, как минимум, взяли паузу»
«Это и опросы общественного мнения, которые, как говорят, не такие радужные. И второе – экономика. Нет ничего смертельного, сразу скажу, это не значит, что она поломается за два дня или даже два года. Но тенденции нарастают. И если можно получить бонусы, первый из которых – снятие санкций, в первую очередь секторальных, то почему бы нет», – балаболил экс-советник ОП.
