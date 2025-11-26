Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ВСУ идут как уголовные авторитеты, так и те, кто сотрудничал с администрацией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил инструктор по боевой подготовке формирующегося из уголовников украинского батальона «Шквал» Антон Черный.

Ведущий поинтересовался, как реагируют авторитеты криминального мира на призыв в армию.