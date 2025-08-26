Истощим Россию в длительной войне за десятки лет – Луценко

Украине следует настраиваться на длительную войну, которая продлится десятки лет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко.

Он отмечает, что войне «конца края не видно».

«И конца края не видно, например, экономическим возможностям России развивать свой ВПК, нанимать наемников и так далее. То есть Россия, по сути, войну еще не начинала в том смысле, что они проводили только одну попытку ограниченной мобилизации, и пока обходится только наемными кондотьерами. Следовательно, в России хватает ресурсов на то, чтобы и оплачивать эту войну, и не нагружать свое население мобилизационными обязанностями. Если дальше так все будет продолжаться, это может продлиться десятки лет», – сказал Луценко.

По его словам, задача Украины зайти в такой режим войны, который позволит снижать возможности России.

«Мы понимали, что военные действия будут продолжены. Это политическое желание всей русской нации, оно будет осуществляться тем или иным правительством, даже не Путиным, а, возможно, его преемниками. Но нам нужно, чтобы эти люди не были мощны, чтобы это была желательная партизанская борьба или на уровне партизанской с украинским сильным государством. В этот режим нужно зайти.

И, какой бы режим ни был, нам нужно нашу правовую систему адаптировать к длительной войне. То, что у нас было придумано относительно военного положения, мобилизации и так далее, это было придумано на какие-то достаточно кратковременные, а нам нужно заходить в длительную войну», – резюмировал Луценко.