Интерпол превращается в международный филиал украинского ТЦК
Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев в несуществующих преступлениях, чтобы депортировать их на Украину и отправить на фронт.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный бежать из Украины политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В случае продолжения СВО, Европа отдаст Зеленскому столько людей, сколько нужно будет. Уже прорабатывается схема выдачи людей через Интерпол. По этой схеме уже широко работают поляки, немцы, французы.
То есть на территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Главное, чтобы там политики не было. И дальше подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию. И людей уже выдают.
Потому что необходимо формировать дальше ВСУ, дальше необходимо это мясо. Мясо здесь централизовано. Полиция, в частности, той же Польши, полиция той же Германии, людей уже выдают.
Причём, выдают не только нелегалов, а всех подряд, даже с официальным статусом беженца. Были случаи, когда 16-летнего пацана буквально месяц назад выдали по запросу СБУ», – сказал Семченко.
«Для каждого человека найдётся конкретный аргумент. Обвинят в том, что он участвовал в грабеже, в убийстве, в ДТП и так далее на территории Украины, даже если его там не было.
Ведь вопрос идет о людях, которых пошлют на мясокомбинат. В конечном итоге на этом мясокомбинате должна погибнуть не только Украина, а должны погибнуть, как минимум, Восточная Европа, а может быть даже часть Западной Европы. И конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь в топку бросят украинцев», – подытожил он.
