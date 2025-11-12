Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев в несуществующих преступлениях, чтобы депортировать их на Украину и отправить на фронт.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный бежать из Украины политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В случае продолжения СВО, Европа отдаст Зеленскому столько людей, сколько нужно будет. Уже прорабатывается схема выдачи людей через Интерпол. По этой схеме уже широко работают поляки, немцы, французы. То есть на территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Главное, чтобы там политики не было. И дальше подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию. И людей уже выдают. Потому что необходимо формировать дальше ВСУ, дальше необходимо это мясо. Мясо здесь централизовано. Полиция, в частности, той же Польши, полиция той же Германии, людей уже выдают. Причём, выдают не только нелегалов, а всех подряд, даже с официальным статусом беженца. Были случаи, когда 16-летнего пацана буквально месяц назад выдали по запросу СБУ», – сказал Семченко.