Иноагент Каспаров: НАТО – это дохлый динозавр

НАТО как военно-политическая структура Запада вступила в полное противоречие с требованиями времени.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО в его сегодняшнем виде – это динозавр, который давно умер. Тела уже нет, но мозг ещё команду не получил. 5 статья, на которую все ссылаются, это гарантия того, что нападение на одну страну является нападением на весь блок, соответственно, будет реакция… СССР знал: напасть на Западную Германию – это напасть на Америку. Если возникают сомнения в том, что эта статья работает стопроцентно, – её больше нет. А на сегодняшний день это всем очевидно. Нет, может, конечно, будет реакция. Но я задал прямой вопрос: «В Латвии стоит интернациональная бригада, во главе её стоит Канада. Если путинские войска переходят границу в провокационном таком виде, есть команда стрелять или нет?». Многозначительная пауза. За кулисами разговоры с военными – говорят, ну, это сложный вопрос. Как только возникает неопределённость – всё, этой статьи больше нет. Более того, мне это понятно, но и Путин это знает!», – рвал на себе волосы Каспаров.