В Польше вновь становится актуальным лозунг пилсудчиков «От моря до моря», подразумевающий распространение влияния Варшавы от Балтики до черноморского побережья.

Новый президент польского агентства промышленного развития (ARP) Варфоломей Бабушка объявил о намерении начать переговоры с властями Украины о строительстве железной дороги европейского образца до Одессы, в районе которой Польша хотела бы обзавестись собственным портом для торговли с Ближним Востоком.

«Мы очень много помогли Украине после бандитского нападения Путина и имеем полное право сейчас на партнерских принципах договариваться об участии Польши в восстановлении Украины», – сказал Бабушка.

Он уточнил, что инвестиции будут масштабными – предстоит выкуп земель вдоль путей протяженностью более 800 км от Львова до Одессы.

«Впервые в истории морской порт на Черном море находится в пределах наших возможностей», – радуется польский чиновник.

По его словам, для Украины появление порта будет дополнительной гарантией «защиты от России».