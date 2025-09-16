«Имеем полное право!» – Польша хочет получить свой порт на Черном море рядом с Одессой

Михаил Рябов.  
16.09.2025 09:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 314
 
Дзен, Одесса, Политика, Польша, Украина


В Польше вновь становится актуальным лозунг пилсудчиков «От моря до моря», подразумевающий распространение влияния Варшавы от Балтики до черноморского побережья.

Новый президент польского агентства промышленного развития (ARP) Варфоломей Бабушка объявил о намерении начать переговоры с властями Украины о строительстве железной дороги европейского образца до Одессы, в районе которой Польша хотела бы обзавестись собственным портом для торговли с Ближним Востоком.

«Мы очень много помогли Украине после бандитского нападения Путина и имеем полное право сейчас на партнерских принципах договариваться об участии Польши в восстановлении Украины», – сказал Бабушка.

Он уточнил, что инвестиции будут масштабными – предстоит  выкуп земель вдоль путей протяженностью более 800 км от Львова до Одессы.

«Впервые в истории морской порт на Черном море находится в пределах наших возможностей», – радуется польский чиновник.

По его словам, для Украины появление порта будет дополнительной гарантией «защиты от России».

Что же, уже становится понятно, что произойдет на исторических русских землях в случае, если СВО будет ограничена лишь территорией областей, включенных в состав РФ.

