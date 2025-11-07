«И это правильно» – в штабе Кличко допустили вероятность полного блэкаута в Киеве
Противостоять русским «Искандерам» на Украине пока не научились, поэтому в Киеве в любой момент ждут блэкаута.
Об этом заявил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Пётр Пантелеев в интервью ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Следствием вражеских обстрелов может быть как частичный, так и полный блэкаут, в том числе и в городе Киев. Это может быть, это может быть какое-то время, которое будет необходимо энергетикам для восстановления.
Я даже скажу, когда идёт обстрел, и нет поражений, срабатывает соответствующая автоматика защиты и выключаются системы обеспечения, и это тоже частичный блэкаут», – сказал Пантелеев.
«Поэтому системы наши построены так. И на сегодняшний день противостоять «Искандерам» пока что не научились. Поэтому мы такой сценарий, как блэкаут, тоже рассматриваем, тоже к нему готовимся, есть определённый сценарий поведения, алгоритмы реагирования всех служб на подобные вещи.
Мы это допускаем, считаю, что это правильно», – добавил подельник Виталия Кличко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: