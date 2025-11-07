«И это правильно» – в штабе Кличко допустили вероятность полного блэкаута в Киеве

Противостоять русским «Искандерам» на Украине пока не научились, поэтому в Киеве в любой момент ждут блэкаута.

Об этом заявил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Пётр Пантелеев в интервью ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следствием вражеских обстрелов может быть как частичный, так и полный блэкаут, в том числе и в городе Киев. Это может быть, это может быть какое-то время, которое будет необходимо энергетикам для восстановления.

Я даже скажу, когда идёт обстрел, и нет поражений, срабатывает соответствующая автоматика защиты и выключаются системы обеспечения, и это тоже частичный блэкаут», – сказал Пантелеев.