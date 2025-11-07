«И это правильно» – в штабе Кличко допустили вероятность полного блэкаута в Киеве

Вадим Москаленко.  
07.11.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 454
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Противостоять русским «Искандерам» на Украине пока не научились, поэтому в Киеве в любой момент ждут блэкаута.

Об этом заявил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Пётр Пантелеев в интервью ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следствием вражеских обстрелов может быть как частичный, так и полный блэкаут, в том числе и в городе Киев. Это может быть, это может быть какое-то время, которое будет необходимо энергетикам для восстановления.

Я даже скажу, когда идёт обстрел, и нет поражений, срабатывает соответствующая автоматика защиты и выключаются системы обеспечения, и это тоже частичный блэкаут», – сказал Пантелеев.

«Поэтому системы наши построены так. И на сегодняшний день противостоять «Искандерам» пока что не научились. Поэтому мы такой сценарий, как блэкаут, тоже рассматриваем, тоже к нему готовимся, есть определённый сценарий поведения, алгоритмы реагирования всех служб на подобные вещи.

Мы это допускаем, считаю, что это правильно», – добавил подельник Виталия Кличко.

