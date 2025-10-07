И эти люди учат нас демократии? Диктаторские замашки Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выступление Трампа на базе морпехов в Куантико перед высшим командным составом США может стать одним из самых непредсказуемых и переломных моментов в современной политической истории страны.

Предложенная отработка боевых операций в американских городах и фактический приказ военным присягнуть лично Трампу (если вы не согласны, то можете покинуть этот зал без званий и пенсий) – не просто спорная риторика, а прямой вызов конституционным нормам.

Центральным пунктом, вызывающим оторопь даже у сторонников Трампа, является идея проведения масштабных учений на территории американских городов под предлогом «подготовки к беспорядкам». Этот план фактически отправляет в мусорную корзину закон 1878 года, который строго ограничивает использование войск для правоохранительных функций. Подобные действия – прерогатива Нацгвардии, находящейся под сложным подчинением властям штата, федеральных органов, и гражданских правоохранительных органов.

Милитаризация полицейских функций – это уже тревожный сигнал, но ввод армии против собственных граждан – шаг в сторону военной диктатуры. Это создаст прецедент, при котором Белый дом может использовать военную мощь для подавления протестов или инакомыслия, трактуя их как «угрозу нацбезопасности». Подобная практика стирает грань между врагом внешним и нелояльными власти собственными гражданами.

Второй, не менее опасный элемент – предложение военным присягнуть лично президенту. Этот жест является классическим диктаторским приемом. ВС США приносят присягу не человеку, а конституции. Перенос этой клятвы на конкретную личность подрывает саму суть американской государственности. Это создает «армию президента», а не «армию страны».

Яркий пример: Адольф Гитлер, который пришел к власти законным путем, но вскоре превратился из законного канцлера в «фюрера германской нации» со всеми вытекающими.

Для профессиональных военных, для генералов и адмиралов, чья карьера построена на верности закону, а не личности, это заставит сделать непростой выбор: следовать конституционному долгу или подчиниться политическому давлению.

Впрочем, о том, что кто-то из высших офицеров США открыто высказал свое несогласие с инициативами Трампа, на данный момент информация отсутствует.

Возможные последствия:

Конституционный и политический кризис. Губернаторы-демократы, а возможно, и некоторые республиканцы, расценят ввод войск на территорию их штатов без их согласия как акт агрессии и узурпации власти. Последуют судебные иски и попытки импичмента. Страна окажется на грани институционального коллапса.

Раскол в вооруженных силах. Высшее командование может разделиться. Часть, верная конституционным принципам, откажется выполнять приказы, считающиеся незаконными. Это приведет к беспрецедентному кризису легитимности в армии, ослабив её как институт и подорвав боевой дух. Не исключены чистки среди нелояльного офицерского состава.

Эскалация гражданского неповиновения. Появление солдат регулярной армии на улицах городов для «учений» будет воспринято значительной частью населения как объявление войны собственным гражданам. Это не предотвратит беспорядки, а спровоцирует беспрецедентные по масштабу и ожесточению столкновения.

Международная реакция. США, традиционно критикующие неугодные правительства за «авторитаризм» и милитаризацию внутренней политики, окончательно потеряют моральное право на подобную критику. Союзники усомнятся в надежности основного партнера, чья внутренняя политика стала непредсказуемой и репрессивной.