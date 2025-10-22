Грызня в Раде: Энергетика в руинах, а вы трясётесь за какие-то ветряки!

Украинские власти умудряются наживаться на любых кризисах и катастрофах, в которую они же вогнали всю страну.

К такому выводу приводят реплики депутатов на заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждались проекты постановлений за возвращение ко второму чтению некоторых давно принятых законов.

«Это подано для того, чтобы вернуть правки и сделать возможным строительство ветряков на хребте Свидовец. Чтобы вы понимали размер того ветряка 180 метров, вот девятиэтажный дом имеет около 65, памятник «Родина-мать» – 105, эти ветряки – 180.

Экология не дает разрешения. Это постановление для того. Оно совсем ничего общего не имеет с тем, что хочет сделать законопроект – предоставить права и возможности людям, потерявшим жилье», – спорила представитель фракции «Голос» Нина Пипа.

«Слугу народа» Максима Бужанского удивили приоритеты дискуссий в Раде.

«Уважаемые коллеги, я просто хотел бы вам напомнить, что именно сегодня, когда ночью побили всю нашу энергетику, очень интересно послушать, какой это ужас – ветряки», – отметил Бужанский.

Однако парламентарии продолжали пиариться на бесперспективных инициативах.

«Я прекрасно понимаю о громких обещаниях – 1 гигаватт, 2 гигаватта, 10 гигаватт. Мы все понимаем, какая ситуация, надо делать всё возможное, чтобы переходить на те источники, которые могут заместить все убытки и все варварские атаки РФ.

Но прикрывать очередные массовые застройки, очередные массовые уничтожения горных хребтов нашей страны вопросами национальной безопасности или энергетической безопасности, или критической инфраструктуры – это нонсенс, и этого делать точно нельзя», – вещал депутат того же «Голоса» Роман Лозинский.

Тем не менее, ни одно из постановлений поддержано необходимым большинством не было.

