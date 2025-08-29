Громадяне негодуют: Почему хвалёное украинское ПВО пропустило столько ударов по Киеву?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским чиновникам, еще недавно хваставшим «непробиваемым» НАТОвским ПВО над Киевом, теперь приходится оправдываться перед гражданами по поводу того, почему Россия наносит все больше ударов.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире ТСН раскритиковал тех, кто подвергает сомнению официальную статистику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смотрю телеграм-каналы некоторые. Читаю комментарии: «мы не верим, мы видели, как все прилетает, взрывается». Мало что ли этих попаданий, которые официально идут в статистике? Около 30 дронов не было сбито, есть прямые попадания пяти ракет, можно сказать… Ну и также в десятках локаций сбиты дроны и ракеты, которые никуда не денутся и будут падать и наносить урон на земле…», – заверил Игнат.

Он пожаловался, что Россия всё наращивает и наращивает удары.