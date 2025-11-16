Греки вышли на протест против визита Зеленского

Алексей Албу.  
16.11.2025 21:58
  (Мск) , Афины
Просмотров: 39
 
Балканы, Вооруженные силы, Греция, Дзен, Общество, Политика, Протесты, Россия, Скандал, Украина


В центре Афин, возле здания знаменитой Политехники, где 17 ноября 1973 года началось восстание против Хунты Черных Полковников, собрались активисты и политики из «Антиимпериалистического Фронта», «Революционного Объединения», Компартии Греции и других организаций левого толка, чтобы выразить протест против визита укро-диктатора Зеленского.

Об этом сообщают корреспонденты «ПолитНавигатора».

В центре Афин, возле здания знаменитой Политехники, где 17 ноября 1973 года началось восстание...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Греческий политик Константина Карциоти выступила с заявлением, что массовое убийство жителей Одессы, жителей Донбасса, геноцид жителей Селидово, совершенные руками украинских националистов, никогда не будут забыты.

Полиция Афин ввела запрет на массовые мероприятия, однако греческих антифашистов это не остановило. По мнению участников, война на Украине была спровоцирована действиями блока НАТО и стоящими за ним западными элитами, а президент Украины – лишь марионетка, исполняющая их волю.

Мероприятие проходит на фоне грандиозного коррупционного скандала в украинской энергетике, что даёт основание европейским гражданам выступать против финансовой и военной поддержки нынешнего руководства Украины.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить