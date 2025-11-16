Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В центре Афин, возле здания знаменитой Политехники, где 17 ноября 1973 года началось восстание против Хунты Черных Полковников, собрались активисты и политики из «Антиимпериалистического Фронта», «Революционного Объединения», Компартии Греции и других организаций левого толка, чтобы выразить протест против визита укро-диктатора Зеленского.

Об этом сообщают корреспонденты «ПолитНавигатора».

Греческий политик Константина Карциоти выступила с заявлением, что массовое убийство жителей Одессы, жителей Донбасса, геноцид жителей Селидово, совершенные руками украинских националистов, никогда не будут забыты.

Полиция Афин ввела запрет на массовые мероприятия, однако греческих антифашистов это не остановило. По мнению участников, война на Украине была спровоцирована действиями блока НАТО и стоящими за ним западными элитами, а президент Украины – лишь марионетка, исполняющая их волю.

Мероприятие проходит на фоне грандиозного коррупционного скандала в украинской энергетике, что даёт основание европейским гражданам выступать против финансовой и военной поддержки нынешнего руководства Украины.